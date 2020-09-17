تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الأوروبي بالرئيس السيسي وأردوغان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أجرى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين منفصلين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

فيما كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم" قوله إن ميشيل بحث مع كل من السيسي وأردوغان الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد المتحدث بأن الاتصالين تناولا موضوع "تنظيم مؤتمر دولي حول شرق المتوسط والأطراف التي ستشارك فيه ونطاقه وموعد عقده".

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال بين السيسي وميشيل تناول "عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية، خاصة في ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري".

وأوضح راضي أن الاتصال شمل "استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم تأكيد الحرص على أهمية استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة".

كما تطرق الاتصال، إلى "ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها".

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