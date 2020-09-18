محافظ الشرقية: تنفيذ 259 مشروعا بتكلفة 24 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 259 مشروعًا بتكلفة 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 114 مدرسة جديدة بتكلفة 988 مليون جنيه.



وقال "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة الشرقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأضاف محافظ الشرقية: "لدينا ملفين في غاية الأهمية، أحددهما تقنين أراضي الدولة والآخر التصالح في مخالفات البناء"، لافتًا إلى أنه أصدر قرارا بتخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 35% من القيمة المُقررة بخلاف قرار رئيس الوزراء بتخفيض 25 % من القيمة على الدفع النقدي.



وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تتم على أرض المحافظة لم تحدث من قبل، مستطردًا "نعمل على الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا".



وتابع: "قررنا تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة بشرط أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة، ذلك لتشجيع الأهالي المتعديين على أملاك الدولة لسرعة الانتهاء من تقنين وأضاعهم، لافتا أن حجم التعديات على أراضي الدولة بالمحافظة كبير جدا ومتراكم منذ سنوات طويلة.



وأوضح محافظ الشرقية أنه يجب على مؤسسات الدولة أن تحافظ على أملاكها مع مراعاة المواطن لأننا في دولة ييودها العدل والقانون.