محافظ الشرقية: تنفيذ 259 مشروعا بتكلفة 24 مليار جنيه (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:13 ص
اللواء ممدوح غراب
اللواء ممدوح غراب
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 259 مشروعًا بتكلفة 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 114 مدرسة جديدة بتكلفة 988 مليون جنيه.

وقال "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة الشرقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية: "لدينا ملفين في غاية الأهمية، أحددهما تقنين أراضي الدولة والآخر التصالح في مخالفات البناء"، لافتًا إلى أنه أصدر قرارا بتخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 35% من القيمة المُقررة بخلاف قرار رئيس الوزراء بتخفيض 25 % من القيمة على الدفع النقدي.

وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تتم على أرض المحافظة لم تحدث من قبل، مستطردًا "نعمل على الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا".

وتابع: "قررنا تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة بشرط أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة، ذلك لتشجيع الأهالي المتعديين على أملاك الدولة لسرعة الانتهاء من تقنين وأضاعهم، لافتا أن حجم التعديات على أراضي الدولة بالمحافظة كبير جدا ومتراكم منذ سنوات طويلة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه يجب على مؤسسات الدولة أن تحافظ على أملاكها مع مراعاة المواطن لأننا في دولة ييودها العدل والقانون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممدوح غراب محمد موسى بوابة الفجر الفجر الشرقية

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ثلاثي الزمالك يطالب بتعيين فيريرا مديراً فنياً للفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ليفربول يعلق عن مفاوضات برشلونة وصلاح

منذ ساعة

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يتابع إنهاء إجراءات تقنين وضع 410 فدان أراضي أملاك دولة

رئيس "صناعة النواب": استرداد الأراضي المنهوبة يسدد ديون مصر

محافظ الشرقية: 30 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

٤٩ مشروعا.. مدبولى يناقش الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط

بعد دعوة مصطفى ثابت.. ماراثون للمحافظين لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

بعد تصريحات مصطفى ثابت.. تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

03:17 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر