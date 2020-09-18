"متحدث محافظة القاهرة": 55 % نسبة التصالح حتى الآن وستصل لـ80 %

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن عمليات التصالح وبعد الاستغاثات من الزحام الشديد تم إنشاء أكثر من مركز لاستقبال المواطنين في كل حي وتوفير أكثر من منفذ للخزينة لاستقبال الرسوم ونفتح حتى الساعة الثامنة بالأحياء.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء الخميس، أن المحافظ نفسه يمر يوميا أمس مر على عين شمس واليوم في مدينة نصر، وتم إنشاء مظلات للمواطنين قبل دخول المراكز ونمر على المراكز للتأكد من وجود رؤساء الأحياء لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

واستكمل المتحدث باسم محافظة القاهرة: "وصلنا في القاهرة إلى 55 % من نسب التصالح حتى الآن وفى تزايد والطلب على مستوى المحافظة من 5 إلى 6 آلاف طلب في اليوم، وخلال الأيام القادمة نصل إلى 80 % من نسب التصالح".


في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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