أحمد العوضى: الناس بقت تطلب منى اتصور بالتكشيرة بتاعت عشماوى

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حل الفنان أحمد العوضى، ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج"معكم منى الشاذلي"، على قناة الCbc الفضائية.


وكشف العوضى، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي ماحمسنه المشاركة في مسلسل "الاختيار"، قائلا: "مسلسل الاختيار كان خطوة مهمة في مسيرتى ولم أفكر لحظة في خوض التجربة من عدمها لأن مش من الذكاء أن أفكر في فرصة قوية تجيلى لأن النجاح جزء كبير منه إقتناص الفرص".


وتابع"الفرصة لما تجيلى في عمل أجسد فيه هشام عشماوى في مسلسل لأضخم في العالم العربى منذ فترة كبيرة، وبتحمل رسالة توعية للناس بأن الجماعة الإرهابية دول بيفكروا ازاى، مينفعش أتردد أنى أخاف وانا عندى مقولة بتقول "اللى قلبه خفيف رزقه ضعيف" ودى بطبقها في حياتى.


وأضاف: "أنا مينفعش أعمل شخصية زى دى وأكون مبتسم لأن هو أصلا شخصية مش بتاع سياسة هو بتاع قتل وتفجير، فكان لازم التكشيرة دى، وبقيت هي فعلا الموضوع كله والناس في الشارع بتتطلب منى تتصور بالتكشيرة دى يقولى عشان أوريها لخطيبتى".


يذكر أن العوضى شارك فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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