معتز عبدالفتاح: البرلمان المنتخب "فرامل" أي نظام سياسي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:45 ص
معتز بالله عبدالفتاح
معتز بالله عبدالفتاح
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء اليوم الخميس، إن هناك مخاطر للقيادة السياسية دون وجود "فرامل"، لافتا إلى أن أهم "فرامل" في أي نظام سياسي هي البرلمان المنتخب الذي يملك فيه النائب البرلماني اليقين بأنه ممثل عن الأمة لخدمة الأمة، ولا يقبل أن يكون النائب "إمعة" يحسن إذا أحسن الناس ويسيء إذا أساؤوا.

أضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، أنه "لو كان الرئيس عبد الناصر لديه برلمان قوي قادر على مناقشة مشروعات القوانين والقرارات لربما كان أدرك أن هناك مخاطر عظمى في تبني قرارات انفعالية شعبوية تحقق شعبية سريعة ولكنها تؤدي إلى خسائر كبيرة على المدى الطويل.. هذا البرلمان كان يمكن أن يكون عاصما من بعض أخطائه".

تابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "لو كان الرئيس السادات لديه برلمان قوي يمنعه من إخراج قيادات الإخوان من السجن كي يخوضوا حربه ضد قوى اليسار والناصريين بما أفضى إلى كارثة توغلهم في الحياة العامة وسيطرتهم على العديد من النقابات والمنتديات الوسيطة وأصبحوا أعداء للدولة، بما جعل السادات نفسه لاحقا يعلن ندمه صراحة على قراره بإخراجهم من السجون.. هذا البرلمان كان يمكن أن يكون عاصما من بعض أخطائه".

استكمل أستاذ العلوم السياسية: "لو كان الرئيس مبارك لديه برلمان قوي يقف ضد قراراه بالاستعانة بإبنه في إدارة شئون الحزب والحكم بما خلق انطباعا عاما بأن هناك أسرة حاكمة تدير الدولة لمصلحة أشخاصها وليس لمصلحة الوطن، بما أفضى إلى أكبر ثقب في جدار شرعيته، وبما انتهى في النهاية به إلى ثورة شعبية ضد حاكم عجوز فقد السيطرة على أدوات القيادة.. هذا البرلمان كان يمكن أن يكون عاصما من بعض أخطائه".

تابع: "البرلمان ليس مجرد مبنى ولا مجرد تجمع بشري، البرلمان هو مؤسسة تعبر عن آراء ممثلي الشعب صاحب السيادة كي يوجهوا الحكم ويصوبوا القرارات ويفرملوا الأخطاء.. والوصول إلى البرلمان ليس وجاهة اجتماعية أو سياسية ولا ينبغي أن يكون، بل هو رغبة من المرشح كي يكون في صدارة المجتمع لترشيد السلطة، والسلطة في المقابل تقدر فكرة النيابة عن الأمة باحترام الحقوق والصلاحيات الدستورية للنائب كي يقوم بدوره".

استكمل: "مصر بصدد مجلس نواب جديد المطلوب منه أن يكون الفرامل وأن يكون من المرايات التي تجعل صانع القرار يرى الجوانب المختلفة للموضوعات قيد النقاش والقرار والتشريع، وأن تكون كشافات نور تساعد صانع القرار على فهم المشكلات والصراعات والتضارب في المصالح القائم في المجتمع".

واصل عبد الفتاح: "مصر بحاجة لمن يبنيها وليست بحاجة لمن يهدمها كي يستفيد من بقايا أحجارها، هناك قيادة قوية وإدارة متماسكة، وكما نعمل فإن الموتور القوي يحتاج كذلك إلى فرامل قوية تستطيع وقف الاندفاع بما يتناسب مع قدرة الموتور على توجيه عربة الدولة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معتز بالله عبدالفتاح بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ 36 دقيقة

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ ثلث ساعة

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رقم خرافي.. التعاون السعودي يطلب ثنائي الزمالك بعد التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

معتز عبدالفتاح: السيسي يحاول إبعاد مصر عن الدخول في أي صراعات

معتز عبدالفتاح يرد على منتقدي تعديل الدستور: "مفيش نصوص دستورية مقدسة"

معتز عبدالفتاح يوضح طريقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

معتز عبد الفتاح: "الكوتة" نتيجة لظروف بعض المجتمعات المحافظة وتمنح كل فئة حقها (فيديو)

معتز عبدالفتاح: أردوغان يعيش في أوهام الزعامة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

01:25 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر