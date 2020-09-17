خيانة ماجد المصري زوجته مع شقيقتها.. تعرف علي تفاصيل الحلقة العاشرة من "الوجه الآخر"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بدأت الحلقة الـ10 من الجزء من مسلسل "الوجه الآخر"، والمذاع على قناة "CBC دراما" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ11 مساء.


وقررت ندي موسي والتي تجسد شخصية "فرح" شقيقة الفنانة نسرين طافش أن تترك منزل شقيقتها بعد اعتراف زوجها ماجد المصري والذي يجسد دور "يحيي" بحبه لها ، فحاول ماجد المصري منعها ورجوعها عن ذلك القرار ويخبرها بأنه لا يستطيع العيش بدونها ، وطلبت فرح منه بمحاولة نسيانها لأنه من المستحيل أن يجمعهم القدر.


وخان ماجد المصري زوجته مع شقيقتها فرح والتي تكتشف فيما بعد حملها منه ، وبعد ما حدث رفضت فرح أن تستمر في البقاء في نفس المنزل وانتقلت إلي منزل آخر.


وبعد عودة نسرين طافش إلي المنزل تفاجأت برحيل شقيقتها من منزلها وحاولت أن تعرف أين ذهبت ألي أن توصلت لمكانها.


وانتهت أحداث الحلقة بذهاب نسرين طافش والتي تجسد دور "سارة" إلي شقيقتها فرح في منزلها الجديد لتعرف منها سبب تركها للمنزل وستشهد الحلقات القادمة مزيد من الإشارة والتشويق .


"الوجه الآخر " يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري ، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو قصة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.


ويقدم ماجد المصري شخصية رجل أعمال ، يدخل في العديد من الأزمات، من بينها الصراع على المال بطرق غير مشروعة، و يتناول ماجد المصري أيضًا قضية مهمة للمجتمع المصري.

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