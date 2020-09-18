شاهد.. سبب انفعال الإعلامي محمد موسى على وزير التربية والتعليم

قال الإعلامي محمد موسى، إن أحد أبطال القوات المسلحة المصابين في العمليات الإرهابية يعاني بسبب رفض المدارس اليابانية التحاق نجله بها.



ووجه "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، نداءً إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا: "هو ينفع يا سيادة الوزير أحد أبطالنا المصابين في العمليات التي تواجه الإرهاب الأسود، وتقريبًا بيشوف أسرته بالصدفة يقدم لأبنه في مدرسة من المدارس اليابانية والتي تبعد عن منزله بـ 200 متر والموقع الإلكتروني يرفض ابنه في المدرسة".



وتابع الإعلامي: "لو مكانش ولاد الأبطال دول هما اللي نريحهم مين اللي المفروض يرتاح.. يعني مش كفاية ‘ن الطفل أو الطفلة مبيشوفش أبوه إلا كل فين وفين هو ده رد الجميل لأبطالنا ولأسرهم..حتي أبوه مفكرش يلجأ لحد عشان ابنه ومسلم أمره لربنا ولولا خاله بعتلي شكوي.. خلتني الحقيقة زعلان.. أبطالنا مبيطلبوش حاجة لنفسهم أصلهم أتعودوا علي العطاء فقط ".

