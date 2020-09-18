شاهد.. سبب انفعال الإعلامي محمد موسى على وزير التربية والتعليم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:44 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن أحد أبطال القوات المسلحة المصابين في العمليات الإرهابية يعاني بسبب رفض المدارس اليابانية التحاق نجله بها.

ووجه "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، نداءً إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا: "هو ينفع يا سيادة الوزير أحد أبطالنا المصابين في العمليات التي تواجه الإرهاب الأسود، وتقريبًا بيشوف أسرته بالصدفة يقدم لأبنه في مدرسة من المدارس اليابانية والتي تبعد عن منزله بـ 200 متر والموقع الإلكتروني يرفض ابنه في المدرسة".

وتابع الإعلامي: "لو مكانش ولاد الأبطال دول هما اللي نريحهم مين اللي المفروض يرتاح.. يعني مش كفاية ‘ن الطفل أو الطفلة مبيشوفش أبوه إلا كل فين وفين هو ده رد الجميل لأبطالنا ولأسرهم..حتي أبوه مفكرش يلجأ لحد عشان ابنه ومسلم أمره لربنا ولولا خاله بعتلي شكوي.. خلتني الحقيقة زعلان.. أبطالنا مبيطلبوش حاجة لنفسهم أصلهم أتعودوا علي العطاء فقط ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم بوابة الفجر الفجر الإعلامي محمد موسى

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 9 ساعات

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الزمالك يطالب بتعيين فيريرا مديراً فنياً للفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التربية والتعليم: سيتم افتتاح 55 مدرسة يابانية أخرى (فيديو)

وزير التعليم يوضح الفرق بين المدارس اليابانية والحكومية

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد اليوم

المدارس المصرية اليابانية تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

خطوة بخطوة.. شروط وطرق التقديم للمدارس المصرية اليابانية

لو هتقدم لابنك.. معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

03:17 ص

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

03:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر