شاهد.. "بيطري البحر الأحمر" بعد إجراء عملية جراحية لـ"فرخة": ما المردود الاقتصادي؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
فرخة خضعت لعملية جراحية
فرخة خضعت لعملية جراحية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، تعليقا على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح: "ما المردود الاقتصادي؟"

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"تعلمنا إن العمليات تكون على حسب القيمة الاقتصادية للحيوان، والعمليات تكون للطيور النادرة كالصقور والحيوانات كالخيول وغيرها، لكن حسب التكلفة، وكان من الأفضل توجيه صاحب الفرخة لأوجه أخرى".

وأشار الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، إلى أن الأطباء الذين أجروا العملية لا يعملون تحت مظلة الحكومة، مستطردًا:" ما المردود الاقتصادي لهذه الفرخة؟".

هذا وكشف الدكتور محمد أحمد على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.

وقال خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية لـ"الفرخة" وخاصة نظرًا لحجمها المختلفة بالأجانب للتخدير والأدوية التي تم استخدامها.

وتابع: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط في بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معه في البيت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عملية لفرخة عملية جراحية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أسطورة ليفربول يعلق عن مفاوضات برشلونة وصلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ 43 دقيقة

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ أقل من ساعة

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق كوميدي من "الدمرداش" على إجراء عملية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه (فيديو)

منذ 35 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"بيطري البحر الأحمر": انتهاء حملة التحصين ضد الحمة القلاعية (صور)

"صحة البحر الأحمر": إزالة 47 حصوة من مثانة رجل بمستشفى الغردقة العام "صور"

"بيطري البحر الأحمر": غرفة عمليات لمتابعة حملة التحصينات ضد "الجلد العقدي"

أثارت جدل السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة لإجراء جراحة لـ"فرخة" بتكلفة 7 آلاف جنيه

تفاصيل عملية جراحية لـ"فرخة" تتكلف 7 آلاف جنية (فيديو)

طبيب بيطرى يجري عملية جراحية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

07:10 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

07:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر