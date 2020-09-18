شاهد.. "بيطري البحر الأحمر" بعد إجراء عملية جراحية لـ"فرخة": ما المردود الاقتصادي؟

قال الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، تعليقا على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح: "ما المردود الاقتصادي؟"



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"تعلمنا إن العمليات تكون على حسب القيمة الاقتصادية للحيوان، والعمليات تكون للطيور النادرة كالصقور والحيوانات كالخيول وغيرها، لكن حسب التكلفة، وكان من الأفضل توجيه صاحب الفرخة لأوجه أخرى".



وأشار الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، إلى أن الأطباء الذين أجروا العملية لا يعملون تحت مظلة الحكومة، مستطردًا:" ما المردود الاقتصادي لهذه الفرخة؟".



هذا وكشف الدكتور محمد أحمد على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.



وقال خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية لـ"الفرخة" وخاصة نظرًا لحجمها المختلفة بالأجانب للتخدير والأدوية التي تم استخدامها.



وتابع: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط في بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معه في البيت".

