أنيجو مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:01 م
انيجو
انيجو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام يونانية أن مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أعرب عن إهتمامه بالتعاقد مع المدير الفني لأولمبيك مارسيليا الفرنسي والترجي التونسي السابق.

وأشارت إذاعة Athletic اليونانية إلى أن الزمالك يبحث في الوقت الحالي عن التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل قبل ساعات للانتقال إلى تدريب التعاون السعودي.

وأوضحت الإذاعة اليونانية أن الزمالك مازال يرغب في الاستمرار على المدرسة الفرنسية من خلال التعاقد مع جوزيه أنيجو المدير الفني لمارسيليا السابق.

وأفادت الإذاعة اليونانية بأن أنيجو سبق ودرب مارسيليا في فترتين الأولى موسم 2003/2004 وكان يتواجد وقتها أحمد حسام ميدو في صفوف الفريق الفرنسي والفترة الثانية في موسم 2013/2014.

وأوضحت الإذاعة اليونانية أن أنيجو يعمل في الوقت الحالي رئيس قسم الكشافين في نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ويعرف الأجواء الإفريقية لتدريبه الترجي في عام 2015.

وألمحت الإذاعة اليونانية أنه هذا هو السبب في اهتمام الزمالك بأنيجو في الوقت الحالي لأنه لن يحتاج إلى وقت كبير من أجل التأقلم على قارة إفريقيا مع اقتراب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

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