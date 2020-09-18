تعليق كوميدي من "الدمرداش" على إجراء عملية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه (فيديو)

قال الإعلامي معتز الدمرداش، تعليقا على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح: "بيفكروني بمسرحية المتزوجون".













وأضاف "الدمرداش"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور": "تخيل 7 آلاف جنيه، لفرخة بيفكروني بمسرحية المتزوجون، أنا آسف بس حضرني المشهد"، مضيفًا: "عملية مثيرة بالنسبة للعبد لله.. فهذه العملية لأول مرة تحدث في مصر بها الشكل".



ولأول مرة في مصر، تم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ فرخة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل المرتفعة في مدينة في مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، وتعرضت لكسر شديد في قدميها.



واستغرقت الجراحة ساعتين وأجراها الدكتور محمد أحمد وإيمان أبوالمجد، طبيبان بيطريان، وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.



هذا وكشف الدكتور محمد أحمد على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية لـ"الفرخة" وخاصة نظرًا لحجمها المختلفة بالأجانب للتخدير والأدوية التي تم استخدامها.



وتابع: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط في بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معه في البيت".

