"السيسي يعمر بيوت الله".. "الأوقاف" تفتتح 72 مسجدا في مصر وتنزانيا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 72 مسجدًا، جميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف، في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات منه.



ومن بين المساجد المقرر افتتاحها، غدا الجمعة، مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام في تنزانيا، بعد تطويره، إلى جانب 71 مسجدًا في محافظات مصر المختلفة، منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، الذي يفتتحه وزير الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر.



كما يجري الإعداد 74 مسجدًا آخرين يوم الجمعة المقبل، بعضها من تنفيذ الوزارة، وبعضها من الجهود الذاتية، التي تتم تحت إشراف الوزارة، منها 13 مسجدًا في محافظة البحيرة.



فيما يلي من سطور، ترصد " الفجر "، أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة:



- مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام في تنزانيا.



في مديرية أوقاف أسيوط:

1- محمد جابر أغا - صنبو ديروط



2- البشرة – الغنايم



3- المقالدة النوارة - البدارى



4- محمود بسيونة – بوق القوصية



5 -السيد عامر -الكوم الأحمر – البدارى



6- الإيمان سلام أسيوط



7- السلام العتامنة – منفلوط



8- اولاد قفطان أبو كريم ديروط



9- مكة المكرمة الشناينة صدفا



10- النجاجرة العزازيز – الغنايم



11- التقوى شطب – أسيوط



12- الشيخ محمد أبو طبق فزارة القوصية



13- أولاد ضيف الزاوية



14- الشهداء المعابدة الغربية أبنوب



15- الرويسة عرب مطير الفتح



في مديرية أوقاف سوهاج:

1- الرحمن الجبيرات طهطا



2- النور السمطا البلينا



3- التقوى نجع الجديان جرجا



4- النور شطورة طهطا



5- على عبد العال الحرافشة جهينة



6- آل خالد الحريزات المنشاة



7- الفتح الحبيل البيلنا



8- آل حسين حسن نزالي داود طهطا



9- النور الصفيحة طهطا



10- آل سليمان سالم السوالم طهطا



11- الإيمان نجع عقل طهطا



12- الرحمن الخازندارية طهطا



13- آل خبير نزالى داود طهطا



14- آل ليفة الحريزات المنشاة



في مديرية أوقاف المنيا:

1- العتيق – صندفا بنى مزار



2- الأهالي - كفر أبو العودين بنى مزار



3- الصديق طحا الأعمدة سمالوط



4- آل درويش البراجيل ملوى



5- البيومي عطف حيدر العدوة



6- السلطاني البدرمان ديرمواس



في مديرية أوقاف الإسماعيلية:

1- مسجد المصطفي الأبطال القنطرة شرق



2- مسجد التقوى ك17 القنطرة غرب



3- الرحمة أبو جريش أبو صوير



4- الفتح – التيجانى



في مديرية أوقاف كفر الشيخ:

1- كوم السعداء فوة



2- النور عزبة السعدة مطوبس



3- الرحمة تعاون الحامول غرب



4- الفتح القصابى سيدى سالم غرب



5- الصالحين صرصار سيدى سالم فرب



6- الشيخ حسن صتدلاة كفر الشيخ غرب



في مديرية أوقاف البحر الأحمر:

1- مسجد السمان مدينة القصير



2- مسجد الأحياء مدينة الغردقة







في مديرية أوقاف الأقصر:

1- مسجد الغرز – أرمنت



2- مسجد النور منشأة العمارى الأقصر



3- مسجد أبوزيد بالعشى مركز الزينية



في مديرية أوقاف القليوبية:

1- حسن سري ميت كنانة طوخ



2- التقوى الشوبك شبين القناطر



3- حجاج العزب مجول



في مديرية أوقاف المنوفية:

1- مسجد عزبة الفيومي بناحية أبشيش - المنوفية



2- مسجد الغراب بقرية طوخ دلكة



3- الرحمن مؤنسة أشمون



في مديرية أوقاف الفيوم:

1- مسجد الخليفة – شارع الورشة



2- إبراهيم عبد الجليل الصعايدة يوسف الصديق



في مديرية أوقاف قنا:

1- التوبة الجديد دندرة نجع قراعة



2- عبد الله إسماعيل الحسينات أبو تشت



3- مسجد العتيق – البرارة الشرقية أبو دياب دشنا



في مديرية أوقاف بني سويف:

1- الرحمن – عزبة إسلام – قرية نعيم



2- الرحمن – نجع الديب – مركز بني سويف



3- صابر – عزبة صابر – الفشن



4- أبو دخان الكبير – مركز ببا



5- النور – الدرملي – منشأة حيدر مكز





