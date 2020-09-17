محمد موسى: البنوك المصرية تقدم خدمات لرفعة المجتمع

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قال الإعلامي محمد موسى، إن استراتيجية بنك قناة السويس المجتمعية، بقيادة حسين رفاعي رئيس البنك، ترتكز على تبني العديد من البرامج الفعالة في عدة مجالات، خاصة القطاعات التى تندرج في خطة الدولة كالصحة، والتعليم، وريادة الأعمال للشباب والمرأة، وذوي الهمم، والبيئة، بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن البنوك المصرية الوطنية تقدم خدمات اجتماعية تخص المجتمع بشكل واضح وتساهم مساهمات كبيرة لرفعة المجتمع.



وأشاد موسى بزيارة حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعدد من قيادات البنك مستشفى الناس للأطفال حيث تبرع البنك بتكاليف إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال المصابين بأمراض القلب.



وجاء هذا التبرع انطلاقًا من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية حيث التقى النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، مؤكدا حرص البنك على مواصلة دعم مستشفى الناس لما تقدمه من دعم كبير لعلاج أمراض قلب الأطفال بالمجان، واستكمالا لما قدمه من دعم في العام الماضي حيث قام البنك بتجهيز غرفة كاملة باسمه داخل المستشفى.