يوفنتوس يعلن رحيل نجمه "الهداف"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:31 م
هيجواين
هيجواين
وكالات
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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي انفصاله عن نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين في طريقه للدوري الأمريكي.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس: "الكثير من المعارك واجهناها معا، الكثير من الأهداف حققناها معا، الآن ننفصل عن بعضنا ويمضيكل طرف في طريقه الخاص به".

وأضاف النادي الإيطالي: "هيغواين بعد أن توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة على التوالي، سيرحل عن النادي ويخلع القمص الأبيض والأسود رسمياً".

وكانت تقارير صحافية عديدة رجحت قرب انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى فريق انتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه النجم الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وانضم هيجواين إلى يوفنتوس قادما من نابولي في صيف عام 2016، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما أنه وصل مع النادي الإيطالي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام 2017.

وشارك هيجواين، الذي سبق له اللعب لأندية ريفر بليت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، في 148 مباراة مع يوفنتوس مسجلا 66 هدفاً.

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