كاستيلو سلاح بترول أسيوط في دوري الممتاز "ب"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قام الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، بتجهيز اللاعب محمد فرحات كاستيلو، من أجل إستكمال الموسم الحالي من دوري الممتاز "ب".

وشارك اللاعب في مباريات الموسم الحالي، قبل فترة التوقف، بسبب جائحة كورونا، ونجح في تسجيل 3 اهداف، وصناعة 5 أهداف.

ويعد كاستيلو، من مواليد 1994، ولعب منوقبل في صفوف بني مزار، ويشارك في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز بالمهارة والسرعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بترول اسيوط

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

منذ 33 دقيقة

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

منذ حوالي 4 ساعات

سلاح إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ حوالي 8 ساعات

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ ساعة و نصف

تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة

منذ ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

مشوار حافل في صعود بترول أسيوط للترقي

بترول أسيوط يهزم بني مزار في ختام القسم الثالث (صور)

مشوار حافل لبترول أسيوط في الدور الأول بالقسم الثاني

العبور يضم ظهير أيمن بترول أسيوط لموسم ونصف

تعرف على أبرز الهدافين بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني

حصاد وأرقام بترول أسيوط في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

08:37 م

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر