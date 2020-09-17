الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد أهداف مباراة شامروك روفرز وميلان في الدوري الأوروبي الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:31 م محمد مرعي Advertisements Advertisements تأهل ميلان الإيطالي إلى الدور الثالث من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوز على شامروك روفرز الإيرلندي بهدفين نظيفين. أخبار تهمك الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي منذ حوالي 8 ساعات تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي منذ حوالي 10 ساعات موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة منذ ساعتين تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح منذ ساعة و نصف الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس» منذ 35 دقيقة آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي منذ ساعة و نصف تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو) منذ ساعتين و 29 دقيقة الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون منذ حوالي 6 ساعات رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم منذ حوالي 12 ساعة عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق منذ حوالي 3 ساعات سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة منذ ساعتين و 6 دقيقة أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي منذ ساعتين و 36 دقيقة سلاح إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلي منذ ساعة و 6 دقيقة تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون" منذ حوالي 4 ساعات