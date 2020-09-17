الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»









حسم مسؤولو نادي الزمالك موقفهم من عودة المدرب السويسري كريستان جروس خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.





عودة جروس لتدريب الزمالك





رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة عودة المدرب السويسري كريستيان جروس مرة أخرى لتدريب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.





من جانبه فتح مسؤولو نادي الزمالك مفاوضات جادة مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الذى يحظي بقبول داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء ومن الجماهير.





وينتظر مسؤولو الزمالك رد المدرب البرتغالي في الفترة الحالية لمعرفة إمكانية توليه تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.





الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور كلفوا الثلاثي إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة بحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد في الفترة الحالية.



