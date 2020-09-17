مصطفى ثابت يشيد بجهود السيسي والمخابرات العامة بشأن تحرير المصريين المختطفين في ليبيا (فيديو)

أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، بنجاح جهود الدولة المصرية من خلال المخابرات العامة وبتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إعادة 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم.





وقال ثابت، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس، إن مصر دائما ناجحة في إدارة ملف المختطفين، لافتا أن المخابرات العامة تعاملت بشكل مبهر ومتميز في إدارة هذا الملف.





وأضاف "ما حدث هي واقعة إجرامية الهدف منها الاتجار بالبشر في ظرف ساعات قليلة تم تحرير الشباب المصريين، لدرجة أننا لم نسمع بهذه الواقعة، وما حدث هو تكليل للجهود الدبلوماسية في حل الأزمة الليبية وهذا يعبر عن أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والليبي".







