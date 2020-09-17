مصطفى ثابت يشيد بجهود السيسي والمخابرات العامة بشأن تحرير المصريين المختطفين في ليبيا (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، بنجاح جهود الدولة المصرية من خلال المخابرات العامة وبتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إعادة 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم.

وقال ثابت، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس، إن مصر دائما ناجحة في إدارة ملف المختطفين، لافتا أن المخابرات العامة تعاملت بشكل مبهر ومتميز في إدارة هذا الملف.

وأضاف "ما حدث هي واقعة إجرامية الهدف منها الاتجار بالبشر في ظرف ساعات قليلة تم تحرير الشباب المصريين، لدرجة أننا لم نسمع بهذه الواقعة، وما حدث هو تكليل للجهود الدبلوماسية في حل الأزمة الليبية وهذا يعبر عن أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والليبي".


 
  

في ذات السياق قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة نجحت في تحرير 6 مواطنين كانوا يعملون في منطقة بني وليد غرب ليبيا، لافتَا إلى المصريين تم اختطافهم أثناء تحركهم للعودة إلى مصر، حيث قامت باختطافهم جماعة إجرامية تعمل في الاتجار بالبشر، وبعد ذلك بدأوا يبتزوهم من خلال التواصل مع أهاليهم، والطلب منهم فدية 30 ألف دينار عن كل مواطن.

وتابع "شعيب"، خلال حواره ببرنامج" الآن"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الاهالي قاموا بالتواصل مع الأمن، فصدرت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ اللازم لعودة المصريين غلى أرض الوطن، لافتَا إلى أن رجال المخابرات العامة قاموا بالتنسيق مع السلطات الليبية، ونتيجة لهذا التنسيق تم تحديد العناصر الإجرامية، ومداهمة هذا الوكر، وتحرير المصريين، والقبض على العناصر الإجرامية.

ولفت إلى أن الجيش الليبي قام بتأمين المصريين المحتجزين بعد تحريريهم حتى وصولهم إلى السلوم المصرية، مشيرًا إلى أن مصر مفتوحة أمام أبنائها وبها الكثير من فرص العمل، معقبًا: "مصر عمرها ما هتستغني عن أبنائها أبدًا".

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التى شاركت في اعادتهم،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأكد محافظ مطروح ان مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح باهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.

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