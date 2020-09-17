"الفجر الرياضي" يستعرض كشف حساب البنك الأهلي في فترة الإعداد للمظاليم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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خاض فريق البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني عيد مرازيق، سلسله من الوديات استعداداً لخوض منافسات دوري القسم الثاني ،وذلك بعد توقف النشاط الكروي اكثر من ستة أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

لعب البنك ما يقرب من 12 مباراة ودية حقق من خلالها الفوز أمام السكة الحديد، بهدف حسام الصانع،وفاز على اتحاد الشرطة، بهدفين جائوا عن طريق محمد حامد، واسلام سولاري، وفاز على النجوم، بثلاثية عن طريق محمود عبد المجيد، ومحمد مصطفى (ميدو)،ومحمد حامد، وفاز على منتخب السويس، بهدف نظيف احرزه محمد ناجح، ثم فاز في ختام مباراته الودية امام بشتيل ،بهدف نظيف احرزه اللاعب محمد ناجح.

وتعادل البنك الأهلي، أمام القناة، بهدفين عن طريق، محمد مصطفى، وعمرو عزت، وتعادل أمام الإنتاج الحربي بدون اهداف، وتعادل أمام بتروچيت، بهدف مقابل هدف احرزه لاعب البنك على صابر، مقابل هدف لبتروچيت عن طريق الأفريقي سومة.

وتلقى الهزيمة في اربعة مباريات، أمام الداخليه، بهدف نظيف، وأمام إنبي بهدف نظيف، وأمام فريق النصر، بثلاثة أهداف، وفريق سيراميكا، بثلاثة أهداف.

ويغادر فريق البنك، يوم الجمعة إلى قنا، استعداداً لخوض مباراته أمام فريق شبان قنا، بعد عودة منافسات دوري القسم الثاني والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب شبان المسلمين بقنا، في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً .

وخاض فريق البنك لأهلي، سبعة عشر مباراة، خلال منافسات الموسم الحالي، بالقسم الثاني (المجموعة الأولى) قبل فترة توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونجح البنك الأهلي، في تحقيق 10 إنتصارات، و5 تعادلات، بينما تعرض لخسارتين، وسجل لاعبيه، 22 هدف، وإستقبل الفريق 8 أهداف في شباك مرماه.

ويحتل البنك، المركز الثاني، بجدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع بني سويف المتصدر، ويتبقى لفريق البنك الأهلي خمسة مباريات، بدوري القسم الثاني

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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