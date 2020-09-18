محمد موسى عن عودة المصريين المختطفين في ليبيا: "دي مصر القوية" (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد موسى، بصقور المخابرات العامة في إعادة 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الخميس، أن تحرير العمال المصريين جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا أن تحريرهم يدل على قوة وهيبة الدولة المصرية.



وتابع، "الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على حقوق المصريين في الخارج والداخل"، مضيفا: اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة يحرص دائما على ضرورة عودة المصريين بصحة جيدة دون أن يلحقهم أذى"، لافتا أنها لم تكن المرة الأولى التي ينجح من خلالها في إعادة مصريين مختطفين من الخارج.



استقبال 6 عمال مصريين عائدين من ليبيا

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى ارض الوطن.



وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.



وأكد محافظ مطروح، أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبناءها وتستوعب مزيد من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غداء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.