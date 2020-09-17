الهلال السعودي يتعادل مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل السلبي موقعة فريقي الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومالت الأفضلية خلال الشوط الأول لصالح باختاكور، قبل أن يبادر الهلال إلى الهجوم في الشوط الثاني لكن ضاعت على مهاجمي الفريق أكثر من فرصة خطرة.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كان الهلال حقق الفوز 2-1 يوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز شباب الأهلي دبي الإماراتي على شهر خودرو الإيراني 1-0 على ذات الملعب.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين بقي رصيد شهر خودرو خالياً من النقاط.

وانحصرت المنافسة على بلوغ دور الـ16 بين الهلال الذي يحتاج نقطة من آخر مباراتين، وباختاكور وشباب الأهلي.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف الهلال، إلا أن الفريق بدأ المباراة بصورة جيدة، حيث عمد لاعبو الفريق إلى تدوير الكرة في وسط الملعب ومحاولة ضرب دفاع باختاكور من خلال التمريرات البينية في العمق.

وبمرور الوقت بدأ باختاكور بفضل أفضليته على المجريات والضغط على مرمى الهلال الذي اعتمد في المقابل على الهجمات المرتدة السريعة عبر الثلاثي سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريللو وبافيتمبي غوميز.

وكانت أول تسديدة في المباراة عند الدقيقة 27 لصالح باختاكور عن طريق أوديلجون خمروبيكوف الذي مرت محاولته بجوار القائم.

ومن إحدى الهجمات المرتدة كاد الهلال يخطف هدف التقدم في الدقيقة 33 عندما وصلت الكرة إلى سالم الدوسري داخل المنطقة ليهيئها أمام جيوفينكو الذي سدد بجوار القائم.

في الشوط الثاني تحسن مستوى الهلال، وضاعت فرصة خطيرة على الفريق بعدما انطلق جيوفينكو على الجناح الأيمن وأرسل تمريرة عرضية وصلت على القائم البعيد إلى غوميز ليلعب كرة رأسية أبعدها الحارس سنجر كوفاتوف من على الخط، وحاول الدوسري متابعتها ولكن الدفاع الأوزبكي استمات في إنقاذ مرماه (59).

ورفعت هذه الفرصة من ثقة لاعبي الهلال، ليشنوا أكثر من محاولة خطيرة عبر الأطراف، وهيأ جيوفينكو تمريرة عرضية وصلت على باب المرمى أمام غوميز ليسدد محاولة ارتطمت بمدافع أوزبكي وتحولت إلى ركلة ركنية (64).

وواصل غوميز تشكيل الخطورة على مرمى الفريق الأوزبكي، حيث تابع تمريرة أمير كردي من الجهة اليمنى، فتخلص من مدافعين وحاول لعب كرة مخادعة نجح الحارس كوفاتوف في التصدي لها بصعوبة (74).

وفي الدقائق المتبقية هدأ إيقاع اللعب مع اقتناع لاعبي الفريقين بالنتيجة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي شهر خودرو مع الهلال، وشباب الأهلي دبي مع باختاكور.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على باختاكور 2-1 وشباب الأهلي مع شهر خودرو 1-0.

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