نيقولا معوض برفقة زوجته في أحدث ظهور من الشاطئ

غازل الفنان نيقولا معوض، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهر بالصورة برفقة زوجته وعبر عن حبه الشديد لها قائلاً: "سعادتي".وفي سياق منفصل يستعد الفنان نيقولا معوض للجزء الثاني من برنامج "قعدة رجالة " ، ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تمامًا عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.ومن جهة أخرى، استأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل "خيط حرير" والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من نيقولا معوض ، سوسن بدر، ، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمود عبد المغني وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.