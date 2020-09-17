لبنان تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الجديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل لبنان اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم واحد، إذ قاربت الإصابات حوالي الـ700 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 26768 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 669 إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و16 إصابة بين الوافدين.

كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 263.

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