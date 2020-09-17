هكذا هنأت نوال الزغبي صديقتها بعيد ميلادها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة نوال الزغبي، علي تهنئة صديقاتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر.

حيث نشرت نوال، صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة برفقة صديقتها ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل عام وأنتي بالف خير يا أحلي وأجمل وأطيب ماغي ، الصديقة والأخت ، إن لم يعد الرجل يبهر المرأة فلا داعي لوجوده ، هبحبك كتير.

يذكر أن آخر أعمال النجمة نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.


أخبار تهمك

الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

سلاح إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ حوالي 8 ساعات

سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة

منذ ساعتين

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

منذ نصف ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة

منذ ساعتين

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

08:37 م

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر