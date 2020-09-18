بالأرقام| السيسي والتعليم.. ماذا قدم الرئيس لمنظومة التعليم؟

تهتم الدولة المصرية اهتماما بالغا باستراتيجية بناء الإنسان المصري، التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي لم يزل يوجه بالاستثمار في العنصر البشري، ووضعه على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية، وهو ما اتخذته الحكومة بعين الاعتبار، فمثلت خطوات بناء الإنسان أحد أهم المحاور الرئيسية لبرنامج عملها 2018 - 2022.



ومن بين محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري، الاهتمام بالتعليم، بمراحله المختلفة، من خلال تطوير منظومة التعليم، والتعليم الجامعي، والذي تجلى في تكليفات الرئيس للحكومة، بدعم مشروعات تطوير منظومته، لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية في نظم التعليم والتقويم، على النحو الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين في التخصصات الحديثة المطلوبة في ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.



تعليم مصر يتطور مع الرئيس

وفى مقطع فيديو عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، تحت عنوان "تعليم مصر بيتطور، بيواكب المستقبل، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى"، تم الإعلان عن بناء 23 فصلا جديدا بشكل يومي، ليصل إجمالي ما تم بنائه من فصول على مدى 6 سنوات، هي فترة حكم السيسي، 50 ألف فصل، كما يتم تطوير وتجهيز أكثر من 12 فصلا يوميا، ليصل إجمالي ما تم تجهيزه على مدار 6 سنوات 27 ألف فصل.



ولم تغفل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تطوير قدرات المعلمين، وتدريبهم على مستجدات العصر، إذ ينهى 776 معلما ومعلمة دوراتهم التدريبية في كل يوم، ليصل إجمالي من تم تدريبهم من المعلمين خلال 6 سنوات، مليون و700 ألف معلم، وفى كل يوم يتم محو أمية 1187 مصريا ومصرية، ليصل إجمالي من تم محو أميتهم على مدار 6 سنوات إلى 2 مليون و600 ألف مصري.



وتابع التقرير، أنه في كل يوم يتم تجهيز 4 معامل مدرسية جديدة، ليصل إجمالي المعامل التي تم تجهيزها في 6 سنوات إلى 9200 معمل مدرسي، وفى كل يوم يتم تطوير وتجهيز 3 مدارس فنية، ليصل إجمالي ما تم تطويره من مدارس فنيه على مدار 6 سنوات إلى 6000 مدرسة تعليم فني، كما أنه في كل يوم تحصل 3 مدارس على شهادة الاعتماد والجودة، ليصل إجمالي المدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في 6 سنوات إلى 3424 مدرسة.



منصات تعليم مجانية

كما حرص الرئيس على تطوير نظام التعليم في مصر، فتحركت الوزارة في إطار التكليفات الرئاسية، من أجل تطوير نظم التعليم، التي يأتي في مقدمتها توزيع الأجهزة اللوحية "التابلت"، على طلاب الصف الأول الثانوي، وإعداد مشروعات عدة على رأسها بنك المعرفة المصري، لتمكين الطلاب من التعامل مع النظام الجديد، من خلال البحث عن المعلومات والتعلم عبر شبكة الإنترنت.



ووفرت وزارة التربية والتعليم منصات تعليم إلكترونية كبديل للدروس الخصوصية، تعمل بشكل مجاني، كما أنها جاءت انطلاقا من حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأولياء أمورهم، وتوفير بدائل الدروس الخصوصية، التي توفر تعليمًا جيدًا، بعيدا عن استغلال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، التي لم تعد تفيد الطالب بسبب الأعداد الكبيرة التي تتضمنها الحصة الواحدة، والتي لا تمكن الطالب حتى من مناقشة أستاذه والاستفادة منه، كما أن استراتيجية ومضمون التقييم الجديد للتعليم، خصوصا في مرحلة الثانوية العامة، يتنافى مع ما تقدمه مراكز الدروس الخصوصية من محتوى يعتمد على حفظ المعلومات من أجل الامتحان فقط.



وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد أعلن، في أبريل الماضي، فكرة إنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية، وتسكين أكثر من مليون معلم، و20 مليون طالب، عليها ثم إدارتها.



ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع أطراف التعليم في مصر من معلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمور، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى تفهم إجراءات الوزارة التي تتماشى مع سياسة الدولة المصرية، والتعاون معها، إذ إن مصر تواجه الخطر العالمي المتمثل في انتشار جائحة كورونا، التي تستدعي وجود حزمة من لقرارات والإجراءات التي تكفل سلامة جميع العاملين بالعملية التعليمية، وبناء على ذلك، دشنت الوزارة عددا من المشروعات.



وتأتى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة كبديل للدروس الخصوصية، ضمن إجراءات الوزارة ومشروعاتها، حيث تم إطلاق منصة، وهى منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، التي تتيح التواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة، والطلاب، من خلال لقاءات مباشرة يتم الإعلان عنها، على المنصة، طبقا للجداول المتاحة، وتهدف المنصة إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية، عبر شبكة الإنترنت، باستخدام برامج التعليم عن بعد، كما يمكن للطالب متابعة التسجيلات على قناة وزارة التربية والتعليم على موقع "يوتيوب".



كما أطلقت الوزارة منصة المذاكرة الرقمية، التي تتيح جميع المواد الدراسية، للمراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، إذ إنه بمجرد دخول الطالب إلى المنصة، واختيار المادة المراد مذاكرتها، تتاح أمامه فصول المادة ليختار أيها يشاء، ويبدأ في تحصيل ما يريده من علم، كما تتاح أمامه الكتب باللغتين العربية والإنجليزية.



وأعلنت الوزارة عن توفير قنوات تلفزيونية تعليمية، يتم بث الدروس عليها وإتاحتها للطلاب، في ضوء تفعيل مبادرة التعلم عن بعد.



مصر تتغلب على تحديات منظومة التعليم

واجهت منظومة التعليم تحديات عدة لبدء عملية التطوير، كشف عنها رئيس مجلس الوزراء، الذي قال إن رؤية الدولة المصرية التي تم وضعها كان لها مستهدفات عدة، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021 - 2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفلا مصريا يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضا التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.



وبدأت الدولة العمل على تنفيذ هذه المستهدفات منذ منتصف عام 2014، وتمكنت من التعامل مع جزء من تلك التحديات، وتمكنت من إقامة 76 ألف فصل خلال الـ 5 سنوات الماضية





