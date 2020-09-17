عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب داخل النيابة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:59 م
مي مرسي
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انتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته أثناء وجودهم في نيابة البساتين.

وحكمت نيابة البساتين بحجز اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، على ذمة التحقيقات وذلك لمدة 24 ساعة عقب البلاغ المقدم ضدهم من وزارة التضامن الإجتماعي.


وكانت نيابة البساتين بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان قد استمعت لأقوال الأخصائي الإجتماعي الذي قال أن أحمد حسن وزينب يستخدما ابنتهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للإتجار بها وبطفولتها.


يذكر أن مجلس الأمومة قد تقدم ببلاغ آخر ضد، أحمد حسن وزينب وذلك بتهمة تعريض ابنتهما للخطر.
عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب داخل النيابة
عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب داخل النيابة
عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب داخل النيابة
عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب داخل النيابة

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