أطلق اسمه على مشروعين.. كيف كرم السيسي شينزو آبي؟

دائما ما يقف الرئيس عبدالفتاح السيسى داعما لشركاء التنمية، ومن لهم إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة التعاون والصداقة بين مصر والدول الصديقة والحليفة، ولعل خير دليل على ذلك تكريمه لرئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبى، بأن أطلق اسمه على اثنين من المشروعات المقامة على أرض مصر.



في التقرير التالي، ترصد "الفجر" تكريم الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليابان السابق:



رجل دولة وطني وصديق داعم لمصر

فور علم الرئيس عبد الفتاح السيسى بمرض رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، أعرب عن احترامه وتقديره له ولإسهاماته في تعزيز مسيرة التعاون بين مصر واليابان، متمنيا له الشفاء العاجل.



وكتب السيسى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "فائق الاحترام والتقدير لرئيس وزراء اليابان شينزو آبى، الذي أتمنى له الشفاء العاجل".



وأضاف السيسى: "رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير، وصديقا وشريكا داعما لمصر، له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".



إطلاق اسم شينزو آبى على المجمع العلمي بالجامعة المصرية اليابانية

وفى أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب، في محافظة الإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات وزارتي التعليم العالي، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، يوم الأربعاء، وجه الرئيس السيسى، التحية لجميع القائمين على المشروعات التي تم افتتاحها، كما وجه الشكر والتحية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبى، على الجهد والتعاون في إنشاء المدارس والجامعة المصرية اليابانية، مؤكدًا أن الجامعة المصرية اليابانية نموذج للتعاون بين البلدين.



وقال السيسى، إن الجانب الياباني أكد أنه لم يرى قدرة على التعاون وتنفيذ المشروعات مثلما حدث في مصر.



وأعلن الرئيس المصري، إطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبى، على المجمع العلمي الذي يتم إنشاؤه بالجامعة المصرية اليابانية، متمنيًا له الشفاء العاجل.



وهنأ السيسى رئيس الوزراء الياباني الجديد، معربًا عن أمله وتطلعه في استمرار التعاون بين البلدين.



محور شينزو آبي

ووجه الرئيس المصري، بإطلاق اسم شينزو آبى، رئيس الوزراء الياباني السابق، على محور مروري جديد بشرق القاهرة.



جاء ذلك، خلال اجتماع، عقده الرئيس السيسى، الخميس، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد بكرى، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.



وتناول الاجتماع متابعة تطورات مشروعات شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، فضلا عن عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.



وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف ألتنفيذي لمجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري إنشاؤها، في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة، خصوصا بمناطق مدينة نصر وجسر السويس، ومخطط ربط محطة عدلي منصور بالمطار، إلى جانب التطوير المعماري والإنشائي الجارية في إطار المخطط العام للأراضي المحيطة بمحاور مطار القاهرة.



ووجه الرئيس بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبى" رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.



كما وجه الرئيس بمراعاة توفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل، بما فيها من محطات الوقود، وذلك لتوفير عوامل الأمن والسلامة للمواطنين، وكذا لما لهذا المخطط من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.



مرض شينزو آبي واستقالته

كان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، البالغ من العمر 65 عاما، قد تقدم باستقالته من منصبه، قبل اكتمال فترة ولايته، فى سبتمبر 2021، بعد أن اشتد عليه مرض التهاب القولون التقرحي.



وفى تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أكد شينزو آبى، أنه مريض منذ نحو 13 سنة، بالتهاب القولون التقرحي، ما دفعه إلى الاستقالة".