صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC بمشاركة النجوم ماجد المصري ونسرين طافش وندا موسى واحمد سلامه واحمد سعيد عبد الغني، والمسلسل فكرة ماجد المصري سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه في قالب تشويقي من خلال 45 حلقة، حيث تحدث العديد من التحولات الدرامية المهمة في كل 15  حلقة. 


من ناحية أخرى تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا " على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، حيث قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاجتماعية والفنية والخاصة بالمرأة وكل ما يهم الأسرة المصرية.
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"
صور.. مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"

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