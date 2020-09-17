توقيع الكشف الطبي على 410 مرشحا لمجلس النواب بالدقهلية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، توقيع الكشف الطبي علي 43 مرشح تقدموا للكشف الطبي اليوم لانتخابات مجلس النواب، ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 410 في اليوم السابع.

وطالبت صحة الدقهلية المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف؛ قائلة إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.

الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية: مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.

وكان انتظم اليوم الخميس سير دخول المتقدمين بأوراق ترشحهم لنواب برلمان ٢٠٢٠ في محافظة الدقهلية، أمام مقر اللجنة القضائية بمجمع محاكم المنصورة.
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وسادت حالة هرج ومرج واشتباكات وتزاحم وتكدس بين المحامين الموكلين للمرشحين ومواطنين وموظفين، أمام مقر اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بمجمع محاكم المنصورة.

وتكدس المتقدمين للترشح لرغبة كل منهم في أن يكون هو الأول في التسجيل للتقدم، وحاول المتقدمين للترشح الدخول لمقر اللجنه القضائية قبل الموعد المحدد في التاسعة صباحا، الا أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الوضع.

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