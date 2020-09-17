للمرة الثانية.. محافظ القليوبية يقرر تخفيض أسعار التصالح

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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، قرارا بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري لتكون كالآتي:



بالنسبة للمنطقة (أ) (مدن طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص)، جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 متر أصبحت قيمة المتر ب105 جنيه، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأول بما لا يزيد عن 20 متر أصبحت قيمة المتر ب120 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيه، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيه، والإداري ب270 جنيه، وصناعي 135 جنيه، ودور العبادة ب50 جنيه، وغيرها ب675 جنيه.



أما بالنسبة للمنطقة (ب) (مدن كفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية) جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 متر أصبحت قيمة المتر ب140 جنيه، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر أصبحت قيمة المتر ب160 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيه، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيه والإداري ب360 جنيه، وصناعي 180 جنيه، ودور العبادة ب50 جنيه، وغيرها ب900 جنيه.



وفيما يخص المنطقة (ج) شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) حيث جرى تقسيمها كالآتي، سكني: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 متر أصبحت قيمة المتر ب175 جنيه، وبالنسبة للمباني 6 ادوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر أصبحت قيمة المتر ب200 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيه، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري ب450 جنيه وصناعي 225 جنيه، ودور العبادة ب50 جنيه وغيرها ب1125 جنيه.



بالنسبة للعاصمة بنها فقد جرى تقسيمها كالآت، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 متر أصبحت قيمة المتر ب210 جنيه، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر أصبحت قيمة المتر ب240 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيه، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيه، والإداري ب540جنيه، وصناعي 270 جنيه، ودور العبادة ب50 جنيه، وغيرها ب1350 جنيه.