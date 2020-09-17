آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم هيبي تشين الصيني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل أمير توفيق مدير التعاقدات في مفاوضات مع اللاعب، من أجل معرفة موقفه من الانضمام إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وعقد أمير توفيق جلسة بالفيديو مع أيوب الكعبي في وجود وكيله، واشترط الكعبي الحصول على 2 مليون دولار سنويا، بينما رصد الأهلي مليون دولار فقط.

وأبدى الكعبي موافقته على التنازل عن جزء من مطالبه، في حاله واحدة فقط وهي عدم تلقي عرض أوروبي خلال الفترة الحالية خاصة وأنه لاعب حر، لأنه يريد الحفاظ على مكانه أساسية في تشكيل المنتخب المغربي.

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