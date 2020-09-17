إصابات كورونا حول العالم تكسر حاجز الـ 30 مليونا

Advertisements

أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "حول العالم تجاوزت حاجز الـ 30 مليونا اليوم، الخميس، مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.



وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" البريطانية أن أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا وصلت إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.



وكانت قد أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن رصد 3395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأربعاء، بعد تسجيل أكبر زيادة في حصيلة المرضى منذ 8 مايو بـ3991 حالة.



وأكدت وزارة الصحة البريطانية في الإحصاءات المنشورة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة المتحدة أصبح بذلك 381614، بما في ذلك 988 مريضا في المستشفيات 124 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

