الاستعلام عن موعد العلاوات الخمسة للمعاشات 2020 الدفعة الثانية

العلاوات الخمسة للمعاشات 2020 الدفعة الثانية هي واحدة من الاشياء الرائجة التي تدور في اذهان الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث يرغب الكثير من اصحاب المعاشات في مصر في معرفة موعد صرف هذة الدفعة بالاضافة الي طريقة الاستعلام عن الاستحقاق للعلاوات.









العلاوات الخمسة للمعاشات 2020 الدفعة الثانية





قررت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف العلاوات الخمس المتاخرة لاصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية والذين خرجوا علي المعاش في الفترة ما بين 2006 الي يوليو 2015، حيث سيتم صرف لهم العلاوات المتاخرة باثر رجعي خمس سنوات ويكون ذلك علي دفعات مقسمة قامت الوزارة بوضعها.





وجاء قرار صرف هذة العلاوات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي اعطي الامر بصرف هذة المعاشات لكافة المتاحلين علي المعاش.









الاستعلام عن العلاوات الخمس





قامت وزارة التضامن الاجتماعي باطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من الاستعلام عن قيمة العلاوات وتاريخ الصرف ويكون ذلك عن طريق بعض الخطوات الاتية:





الذهاب الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي علي شبكة الانترنت.

بعد فتح صفحة الاستعلام تقوم بكتابة رقم البطاقة للمستفيد والذي يتكون من 14 رقم.

بعد ذلك يتطلب منك بان تقوم بكتابة اسم الام للمستفيد ثم النقر علي زر الاستعلام.

يذكر لك قيمة كل علاوة وميعاد صرفها.

العلاوات الخمسة للمعاشات 2020 الدفعة الثانية

وفقاً لما قالتة وزارة التضامن الاجتماعي بانة سيتم صرف الدفعات المتبقية وفقاً للنحو الاتي، حيث انة قد تم صرف الدفعة الاولي مع معاش شهر يوليو ويتم صرف باقي الدفعات وفقاً للاتي:





الدفعة الثانية : سيتم صرفها مباشرة مع معاش شهر اكتوبر.

الدفعة الثالثة : سيتم صرفها مباشرة مع معاش شهر يناير 2021.

الدفعة الثالثة ستصرف مع معاش شهر ابريل عام 2021.