مواصفات Xperia 5 II الهاتف الجديد من سوني

تواصل Sony تحديث خط هواتفها الذكية للتركيز على التصوير الفوتوغرافي والفيديو بهاتفها الجديد (Xperia 5 II).





يمثل هذا الهاتف الشقيق الأصغر لهاتف Xperia 1 II الطويل جدًا ، ولكنه أفضل من نواحٍ عديدة ، حيث يحتوي على شاشة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز.









هاتف Xperia 5 II





يبلغ سعر الهاتف 950 دولارًا ، ويطرح للبيع في 29 سبتمبر ، وتقول سوني: لن يتم شحن الهاتف حتى 4 ديسمبر 2020.





يأتي هاتف (Xperia 5 II) بشاشة طويلة 21: 9 ، لكنها صغيرة نسبيًا بحجم 6.1 بوصة ، جنبًا إلى جنب مع معالج Snapdragon 865 وبطارية 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.





هناك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت ، بينما تتوفر مساحة التخزين بحجمين ، وهما 128 جيجابايت و 256 جيجابايت ، وهناك فتحة (microSD) إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر.





أضافت Sony أيضًا لديه مكبري صوت استريو أماميين ومقبس سماعة رأس تقليدي ، لكن لا يوجد شحن لاسلكي.





بالنسبة للكاميرات ، يشتمل (Xperia 5 II) على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها ، وبناءً على تركيز سوني على التصوير الفوتوغرافي ، تفضل تسميتها بمكافئات الطول البؤري: 16 مم و 24 مم و 70 مم.





تدعي شركة Sony أن (Xperia 5 II) هو أول هاتف ذكي قادر على تسجيل فيديو بطيء الحركة بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K HDR.





يمنحك تطبيق الفيديو الاحترافي من سوني تحكمًا كبيرًا في إعدادات مقاطع الفيديو والمقاطع الجماعية في المشروعات لتسهيل التحرير.





ومع ذلك ، فإن خط (Xperia) معروف بالتركيز التلقائي وسرعة التصوير ، حيث يتميز (Xperia 5 II) بأفضل تركيز تلقائي من سوني ، والذي يمكنه التركيز على عيون الإنسان أو الحيوان والحفاظ على تركيز بؤري حاد باستخدام تصل إلى 60 مرة. في الثانية.





ربما تكون ميزة التصوير الأكثر إثارة للاهتمام هي أنه يمكنك تكوين Xperia 5 II ليعمل كجهاز إرساء متصل مباشرة بأحد أحدث كاميرات Sony غير المزودة بمرآة.





على الرغم من أن هذه الميزة لا تعادل قاعدة USB لسطح المكتب ، إلا أنها أسرع بكثير وأكثر كفاءة من الحلول اللاسلكية المعتادة المتوفرة في الكاميرات هذه الأيام.



