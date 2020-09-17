أحد العائدين من ليبيا: "خوفنا منرجعش بس مصر متأخرتش عننا" (فيديو)

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كشف بدوي أحد العمال العائدين من ليبيا بعد تحريرهم من عصابة مسلحة أثناء عودتهم إلى مصر بعد انتهاء عملهم في منطقة بني وليد غرب ليبيا.



وقال "بدوي" في لقائه على فضائية "سي بي سي اكسترا": "كنت حاسس بالقلق والخوف، وخوفت منرجعش تاني بس مصر متأخرتش عننا".



وأضاف "هذه العصابة اختطفنا أثناء عودتنا إلى مصر، وطلبت فدية كبيرة في كل واحد فينا، وقالونا كلموا أهلكم لأن محدش فيكم هيمشي إلا بدفع الفدية، وفعلًا تواصنا مع أهلنا".



وتابع "قعدنا أربع أيام بدون أكل، وكانت المعاملة سيئة وبعدها تدخلت السلطات الليبية وقامت بتحريرنا وتسليمنا إلى الجيش الليبي بعد تدخل السلطات المصرية التي وفرت لنا كل سبل الراحة حتى وصولنا إلى منفذ السلوم".



واستطرد العامل بعد تحريره " بعد هذه التجربة أنا بقول لكل اللي في سني البلد دي أحسن من غيرها ومحدش يدور على الهجرة تاني".



في ذات السياق قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة نجحت في تحرير 6 مواطنين كانوا يعملون في منطقة بني وليد غرب ليبيا، لافتَا إلى المصريين تم اختطافهم أثناء تحركهم للعودة إلى مصر، حيث قامت باختطافهم جماعة إجرامية تعمل في الاتجار بالبشر، وبعد ذلك بدأوا يبتزوهم من خلال التواصل مع أهاليهم، والطلب منهم فدية 30 ألف دينار عن كل مواطن.



وتابع "شعيب"، خلال حواره ببرنامج" الآن"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الاهالي قاموا بالتواصل مع الأمن، فصدرت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ اللازم لعودة المصريين غلى أرض الوطن، لافتَا إلى أن رجال المخابرات العامة قاموا بالتنسيق مع السلطات الليبية، ونتيجة لهذا التنسيق تم تحديد العناصر الإجرامية، ومداهمة هذا الوكر، وتحرير المصريين، والقبض على العناصر الإجرامية.



ولفت إلى أن الجيش الليبي قام بتأمين المصريين المحتجزين بعد تحريريهم حتى وصولهم إلى السلوم المصرية، مشيرًا إلى أن مصر مفتوحة أمام أبنائها وبها الكثير من فرص العمل، معقبًا: "مصر عمرها ما هتستغني عن أبنائها أبدًا".



واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.



وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التى شاركت في اعادتهم،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.



وأكد محافظ مطروح ان مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح باهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.

