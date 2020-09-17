كواليس مؤلمة في "ليلة الدخلة".. حفل زفاف ينتهي بمآساة في الشرقية (تفاصيل)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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كشف مصدر طبي، عن تفاصيل حادث تصادم عدد من السيارات على طريق "ههيا – الزقازيق" أثناء زفة عروسين. 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، ارتفاع عدد المتوفين إلى 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادت التصادم المروع على طريق ههيا - الزقازيق أثناء زفة عروسين.

وأوضح أن المتوفيين هم كل من " محمد.ا" 35 عاما وشقيقه "ياسر" 31 عاما وزوجتيهما "همت و"أماني"، فضلًا عن وفاة ابن الأول "سيف" 4 سنوات وإصابة ابنته "مكة" 3 سنوات ".

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل جثتين إلى مستشفى ههيا و3 آخرين إلى مستشفى الأحرار التلعيمي بالزقازيق، مبينا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين وهم طفل 4 سنوات وشابين أحدهما 29 عاما و33 عاما. وجرى نقلهم إلى مستشفى ههيا والأحرار لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق "الزقازيق – ههيا"، ما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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