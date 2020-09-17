كواليس مؤلمة في "ليلة الدخلة".. حفل زفاف ينتهي بمآساة في الشرقية (تفاصيل)

كشف مصدر طبي، عن تفاصيل حادث تصادم عدد من السيارات على طريق "ههيا – الزقازيق" أثناء زفة عروسين.





وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، ارتفاع عدد المتوفين إلى 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادت التصادم المروع على طريق ههيا - الزقازيق أثناء زفة عروسين.





وأوضح أن المتوفيين هم كل من " محمد.ا" 35 عاما وشقيقه "ياسر" 31 عاما وزوجتيهما "همت و"أماني"، فضلًا عن وفاة ابن الأول "سيف" 4 سنوات وإصابة ابنته "مكة" 3 سنوات ".





وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل جثتين إلى مستشفى ههيا و3 آخرين إلى مستشفى الأحرار التلعيمي بالزقازيق، مبينا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين وهم طفل 4 سنوات وشابين أحدهما 29 عاما و33 عاما. وجرى نقلهم إلى مستشفى ههيا والأحرار لتلقي العلاج اللازم.



