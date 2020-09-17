الوديات سلاح الترسانة قبل جولات الحسم بالقسم الثاني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
يواصل فريق الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح، صاحب المركز الحادي عشر بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني برصيد 15 نقطة ، استعداداته لخوض المباريات المتبقية، بدوري القسم الثاني، قبل الدخول فى صراع البقاء بالقسم الثاني للموسم المقبل.

ويرصد "الفجر الرياضي" حصاد فترة الاعداد للشواكيش، في التقرير التالي:

عاد الترسانة للمران، عقب إجراء المسحات، ثم دخل الفريق معسكر مغلق في أحد فنادق برج العرب، تخلله عدد من اللقاءات الودية، حيث حقق خلالهم الفوز في مباراتين على ميدو للدهانات برباعية نظيفة سجلهما إيهاب فؤاد (هدفين) وهدف لكلاً من محمد كريسبو وطارق وطني، ثم الفوز على سبورتنج بثلاث أهداف مقابل هدف سحل أهداف الترسانة كلاً من محمود جبر، ووليد فوزي، وعمر طارق، بينما أحرز هدف سبورتنج الوحيد اللاعب النيجيري سراج الدين لاوال، وخسر امام فاركو بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد زغلول.

واصل الشواكيش مبارياته الودية بتعادلين متتاليين الأولى امام الشرطة بهدفين لكلا منهما، أحرز هدفين الترسانة محمد كريسبو وأحمد خالد، بينما أحرز هدفين الشرطة مصطفي عزت وحنس، وامام النجوم بهدف لكلا الفريقين، أحرز هدف الترسانة طارق وطني، وتعادل للنجوم محمود صابر، وفاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفين الترسانة كلاً من إيهاب فؤاد ومحمد كريسبو، بينما أحرز هدف البلاستيك الوحيد اللاعب محمد فهمي (حماصة).

واختتم الفريق لقاءاته الودية بالخسارة امام منتخب السويس على ملعبه بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي منتخب السويس كلاً من حسن ياسين وشيكا، وجاء هدف الترسانة عن طريق إيهاب فؤاد.

ويتبقى للشواكيش خمس مباريات صعبة للغاية وشعارها "لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل البقاء بالقسم الثاني"، حيث يحل الشواكيش ضيفاً على بتروجيت، ثم يستضيف الزرقا على ملعبه، ثم يحل ضيفاً على القناة، ثم يستضيف النصر على ملعبه، ويختتم الترسانة الموسم بلقاء كوكاكولا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل الفجر الترسانه

أخبار تهمك

الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ ساعة و نصف

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ أقل من ساعة

حسام مجدي يكتب: ضربة مدفع برشلونية تغير مسار النني وكوتينيو

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ ساعة

سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة

منذ نصف ساعة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

هل يرحل؟.. الكشف عن تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:37 م

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة

09:00 م

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر