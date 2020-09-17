غلق جزئي لشارع ابن سينا بالجيزة لمدة يومين.. تعرف على السبب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:26 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع بن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمده يومين ابتداءا من صباح غد الجمعة، وحتى يوم السبت بعد غد على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط طوال فترة الأعمال وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعة الأعمال وإزالة اي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.

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