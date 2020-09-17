عاجل.. الموت يفجع الفنان محمد رمضان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان محمد رمضان، عن وفاة أحد أقاربه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


حيث قام "رمضان" بنشر صورة للفقيد، وعلق عليها قائلا:" نسألكم الفاتحة توفي الى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".


في سياق منفصل، حقق محمد رمضان نجاحا كبيرا بمسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2020.


وشارك في بطولة مسلسل "البرنس" كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، روچينا، محمد علاء، إدوارد، رحاب الجمل، أحمد زاهر، نور اللبنانية، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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