والد أحد العائدين من ليبيا: "مكنتش باكل ولا بشوف النوم" (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب حشمت علي، والد أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، عن سعادته، بعودة نجله، بعد اختطافه، ثم تحريره بواسطة المخابرات المصرية.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، تفاصيل اختطافه، موضحًا أن شقيقه كان موجودًا معه في ليبيا، وأخفي علينا واقعة اختطافه، وقدموا كثيرًا من المبررات، حتى قالوا فى النهاية أن عصابة خرجت عليهم".

وواصل:" والدته أصيبت بالصدمة، وابني كان ملتزمًا، وأنا من محافظة الفيوم، وابني سافر ليبيا من زمان، والجو فى البداية كان 100 فل، ولم يكن هناك مشكلات، حتى تم اختطافه منذ أسبوعين.. مكنتش باكل ولا بشوف النوم"، مضيفًا:" عندى 3 أولاد وبنت، ومش عارف ابني المختطف عمره كام سنة".

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التى شاركت في اعادتهم،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها
وأكد محافظ مطروح ان مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح باهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.

وفي سياق منفصل، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الأولوية الأولى بالنسبة له توفير فرص عمل لشباب المحافظة، موضحًا أن فرص العمل تتوافر خلال فصل الصيف، وأن التخطيط العمراني الجديد للساحل الشمالي الغربي سياسهم في توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف "شعيب"، خلال حواره مع برنامج "الحدث اليوم"، أن محافظة مطروح بها سياحة داخلية أكثر منها سياحة خارجية، وهي محافظة جميلة وبكر ونظيفة ورخيصة، وجميع المصريين يرغبوا في السفر إليها، لافتًا إلى أنهم انتظروا متابعة مؤشرات فيروس كورونا لاتخاذ قرار فتح الشواطئ

وتابع محافظ مطروح، أن المؤشرات تُشير لتراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وفد يتم دراسة فتح الشواطئ خلال الفترة القادمة لاستغلال المتبقي من فصل الصيف.

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