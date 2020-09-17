سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:00 م
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب السابق لبرشلونة كيكي سيتين قد يُعرقل بدء مسيرة خليفة داخل الكامب نو خلال الموسم الجاري في الليجا.
ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن الإتحاد الإسباني لم يتمكن حتي الآن من تجهز ملف المدرب الهولندي مع برشلونة وذلك منذ ولايته خلفاً لكيكي سيتين.
واشأرت الصحيفة أن في حال عدم تسوية الأمور مع الاتحاد الاسباني من المنتظر أن يغيب كومان عن المباراة الإفتتاحية لبرشلونة في الليجا أمام فياريال والتي من المقرر إقامتها في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن هناك قرابة 10 أيام من الآن لمواجهة البلوغرانا أمام الغواصات وهي كفيلة جدا لإنهاء أرتباط برشلونة بسيتين وتسجيل كومان.
يذكر أن المدرب الهولندي قد خاض مباراتين وديتين رفقة العملاق الكتالوني خلال الأيام الماضية، وظهر الفريق بمستوي جيد قبل بداية فعاليات الليجا.
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