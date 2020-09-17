تعليق معتز الدمرداش على تحرير المخابرات 6 عمال مصريين من ليبيا

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علق الإعلامي معتز الدمرداش، على تحرير وعودة 6 مصريين بعد اختطافهم في ليبيا، مشيرًا إلى الخاطفين طلبوا ما يصل لـ 330 ألف مصري لكل عامل، مضيفًا:" ما تقوم به الدولة شيء إيجابي، والمعلومات التي لدي تقول أن المحررين المصريين في طريقهم للفيوم".



وعرض الدمرداش، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، عدد من المشاهد لعودة المصريين المحررين ولقاءهم بمحافظ مطروح، مشيرًا إلى أنه أنه فى إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.



وبعد عودتهم إلى أرض الوطن، كان فى استقبالهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى أكد لهم أن مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم.



وتعود أحداث الواقعة لاحتجاز عناصر إجرامية تتاجر فى البشر، 6 عمال تشييد وبناء مصريين بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلبوا فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، لكن الجهود المصرية نجحت فى تحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.



واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.



وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التى شاركت في اعادتهم،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها

وأكد محافظ مطروح ان مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح باهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.

