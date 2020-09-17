موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:03 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف نجم القلعة الحمراء من المشاركة في مواجهة مصر للمقاصة بعد غد السبت في الدوري المصري.

 

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم إن حسين الشحات أصبح جاهزا بقوة للمشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة.

 

وتابع مدير الكرة بالمارد الأحمر أن حسين الشحات تعافى تماما من عملية الفتاق التي أجراها قبل أشهر.

 

وأكد عبد الحفيظ أن أمر مشاركة حسين الشحات أمام المقاصة سيكون بيد المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر .

 

ويرغب الأهلي في الفوز على المقاصة وهو الأمر الذي يهديه لقب الدوري المصري رسميا متفوقا على أقرب منافسيه الزمالك.

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موقف حسين الشحات رياضة حسين الشحات الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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