بكري: مسئوليات كبيرة في انتظار مجلس النواب الجديد (فيديو)



وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس الجديد يعد واحدا من أهم المجالس النيابية في دعم الدولة الوطنية،وسيتحمل مسئوليات سياسية وتشريعية كبيرة سوف تشهدها الدولة في المرحلة المقبلة، جنبا الي جنب مع مجلس الشيوخ المصري في نسخته الجديدة.



وتابع أن القوائم المرشحة تم تغيير كثير من مرشحيها حوالي ثلاث مرات خلال هذا الأسبوع، كما أن بورصة الترشيحات علي المقاعد الفردية راحت تتأرجح بين ساعة وأخري.. أسماء تطفو علي السطح، وأخري تهبط، وأسماء تتبدل وسط حالة من الصخب، تشهدها الدوائر المختلفة علي مدار الوقت، خاصة في ظل التزاحم والتزايد الملحوظ في أعداد المرشحين علي مستوي الجمهورية.



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انتهت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الخميس، من إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.



وبلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول لتلقي الطلبات 126 مرشحا حتي المواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا.



كان مجمع محاكم الإسكندرية شهد منذ صباح اليوم حالة من الزحام الشديد منذ فتح باب الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس النواب 2020 ووضعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.



وقام المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية بتفقد القاعتين المخصصين لاستقبال وانتظار الراغبين في الترشح، وسط تطبيق مُشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.



قال الإعلامي مصطفى بكري إن آخر المعلومات تحدثت عن تغيير كبير طال المرشحين علي مستوي القوائم، لانتخابات مجلس النواب بسبب ما يجري داخل حزب الوفد والتقيد بمعايير محددة للمؤهلات المطلوبة في المرشحين للنواب.