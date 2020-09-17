بالأبيض الأنيق.. نداء شرارة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت المطربة نداء شرارة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر نداء بالصورة أنيقة وجميلة كعادتها بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة فورمال باللون الأبيض .

وعلقت علي الصورة قائله: "صورة من حلقتي اليوم مع الجميلة امتياز جيتاوي في برنامج بهار ونار ، كانت حلقة ممتعة وانبسطت فيها كتير وأحلي مفاجأة روسن حبيبتي نورت الحلقة".

يشار أن المطربة الإردنية نداء شرارة، احتفلت مؤخرا بوصول أغنية "حبيتك بالتلاتة" 50 مليون مشاهدة، على قناتها الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:.مالي حاسة بارتباك وبحالة مش عادية..عقلي اتجنن معاك مش عارفة ايه اللي فيا قوم فض الاشتباك او خبي عليك شوية دة انا واقعة فيك بجد..من كلمتين يا دوب بلاقيني في حتة تانية مابشوفش فيك عيوب وبراقبك ثانية ثانية..ازعل هتقوم حروب مش واحدة لا تمانية هو انت اي حد انا نفسي اطير فرحانة جدا ودايبة وبطير..حاسة بسعادة ودة احساس خطير".


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