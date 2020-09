بالأبيض الأنيق.. نداء شرارة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

View this post on Instagram

صورة من حلقتي اليوم مع الجميله امتياز جيتاوي @emtyaz_aljeetawy في برنامج بهار ونار على عمان tv @ammantvofficial كانت حلقة ممتعمه انبسطت كتير فيها 💗 واحلى مفاجئة روسن حبيبتي نورت الحلقه @rawsanhallak شكرا ل حبيبتي العسل دارين ع الميكب الحلو @makeup_by_dareen شكرا رشا شحتو ع الجاكيت الحلو @rasha_shahto_designs شكرا للمصور الرائع @levonphotographer بحبكم 🌺