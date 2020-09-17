الكهرباء تعلن خطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع لتجنب الفواتير الخاطئة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:51 م
عداد مسبوق الدفع
عداد مسبوق الدفع
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الكهرباء تعلن خطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع لتجنب الفواتير الخاطئة

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً على تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع وذلك وفق خطة تقوم بها وزارة الكهرباء من أجل إحلال وتجديد عداد الكهرباء إلى عداد مسبوق الدفع بما يجنب المواطنين القراءات الخاطئة أو تراكم أخذ القراءات بما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك داخل العداد، لينتج عنه دخول المواطنين في شرائح أعلي عند حساب فاتورة الاستهلاك، وكان يمكن تجنب ذلك لو تم أخذ قراءات عداد الكهرباء في حينها.


خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع:

تتميز العدادات مسبوقة الدفع بعد وجود فواتير مبالغ فيها للكهرباء، وأن المبلغ الذي يقوم المواطن بشحنة للعداد يعد رصيداً له، وعند نفاذ هذا الرصيد فإن العداد يحتوى على لمبة تنذر المواطن بذلك لكي يقوم بشحن العداد، كما أن عداد الكهرباء مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي أثناء الليل وفي فترة الإجازات.

وللتخلص من مشاكل القراءات الخاطئة بالعدادات التقليدية فقد أتاحت وزارة الكهرباء للمواطنين الراغبين في تحويل عدادات الكهرباء التقليدية الخاصة بهم إلى عداد مسبوق الدفع وذلك وفق مجموعة من الخطوات الآتية:-

يقوم صاحب العداد التقليدي بتقديم طلب تغير العداد بشركة الكهرباء التابع لها من تقليدي إلى عداد أخر مسبوع الدفع.
يجب أن يتوافر لدى الشخص عقد بملكية الوحدة المطلوب تغيير العداد بها أو معه توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.
صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد أساسية في المستندات المتقدم بها لتغيير عداد الكهرباء.
يتم دفع رسوم كارت شحن العداد.
يتم دفع قيمة العداد مسبوق الدفع في حالة ما إذا كان العداد التقليدي تالف أو به كسر.
من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة الكهرباء بأنها سوف تبذل قصارى جهدها لتحويل جميع عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع حيث أن العداد مسبوق الدفع يضمن دقة محاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي للمواطن وبدون أية أخطاء لعدم تدخل العنصر البشرى.

الكهرباء تعلن خطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع لتجنب الفواتير الخاطئة

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