"السلمي" يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:49 م
مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
الفجر السعودي
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية طائرة مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م، وقد تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الإنقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيهما وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيهما.

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