"أنا معجبة بيكي".. المطربة عزيزة جلال تفخر بإيمان عبد الغني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني، عقب غنائها أغنية "بعيد عني" لأم كلثوم أنها تشعر بإحساس بليغ حمدي في هذه الأغنية.

وأضافت إيمان عبد الغني أثناء استضافتها في حلقة خاصة من برنامج "الحياة اليوم المذاع على قناة "الحياة"، قائله: "في مقطع بخاف عليك إحساسه بالكلمة فوق الوصف وهو كتب أروع الأغاني"

ووجهت المطربة عزيزة جلال، رسالة لإيمان عبد الغني قائله: "أنا بحبك ومعجبة بيكي وبصوتك "، وذلك عقب غنائها من خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم".


يذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.

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