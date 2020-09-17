بكري بعد عودة المصريين من ليبيا: مصر لا تنسى أبناءها (فيديو)

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.



وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التى شاركت في اعادتهم،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها

وأكد محافظ مطروح ان مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح باهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن استعادة المصريين المختطفين في ليبيا يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها دائما ولا تتهاون في الدفاع عنهم أينما كان.وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز المخابرات العامة بقيادة الوزير عباس كامل يتحرك في كل الاتجاهات والعديد من الملفات.وتابع أنه كما نجحت المخابرات العامة في العديد من الملفات نجحت اليوم بالتنسيق مع السلطات في ليبيا وتم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الحادث التي تم منذ أيام وتم استقبال المحررين عبر منفذ السلوم البري واستقبلهم المحافظ خالد شعيب.ووجه بكري التحية إلى جهاز المخابرات العامة المصرية الذين يعملون في صمت مشيرا إلى أن الجهاز نجح من قبل في استعادة الإرهابي عشماوي كما نجح في استعادة عدد من المصريين المختطفين من قبل.