قائد قوات حرس الحدود يشرح كيفية اختيار أفراده (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:42 م
اللواء أركان حرب أيمن شحاتة
اللواء أركان حرب أيمن شحاتة
شيماء حسن
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كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود عن الشروط الواجب توافرها في ضباط ومقاتلي سلاح حرس الحدود.

وقال "شحاتة" في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس، إن اختيار ضباط ومقاتلي حرس الحدود يتم وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط.

وأضاف "لابد أن يكون المتقدم لديه الرغبة في الخدمة في قوات حرس الحدود، فضلًا عن التحقق عن قوة التحمل والصبر والجلد والثبات الانفعالي وسرعة رد الفعل وقوة الشخصية والأمانة وحسن الخلق، وينجح في اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والبدنية المؤهلة لهذه الخدمة".

وتابع "يتم اختيار الضباط في الكلية الحربية وتقديم كافة التدريب المهني والتخصصي وكافة الفصول التعليمية التي تؤهله، مع توفير نظام المحاكاة على الردارات مع تقديم معايشة لهم في إحدى وحدات حرس الحدود، وعندما يتخرج الضابط يكون درس المادة العلمية وطبقها عملي"

وفي سياق منفصل قال اللواء شحاتة "إن قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وأجهزة القيادة العامة تباشر بحكم تمركزها مجموعة من المهام ذات طابع عملياتي وأخرى قانوني لفرض سيادة الدولة على حدودها ضد العناصر الخارجة عن القانون سواء تخريب أو تهريب أو هجرة غير شرعية".

وأضاف "المهرب والإرهابي وجهان لعملة واحدة وكلاهما يتكسب من الآخر، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2019 تم منع 30 ألف و440 مهاجر غير شرعي، مستطردًا "نعتبر المهاجر غير الشرعي مجني عليه على أساس أنه غرر به من السماسرة الذين يتكسبون من هذا الموضوع ويتم طلاق سلاحه خلال أيام من إلقاء القبض عليه".

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