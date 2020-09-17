إصابة 20 بينهم 14 طفلًا بأعراض تسمم غذائي ببني سويف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:29 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 20 بينهم 14 طفلًا من محافظة المنيا، بحالات اعياء وأعراض اشتباه تسمم، اليوم الخميس، عقب انتهائهم من زيارة دير العذراء مريم ببياض العرب بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإصابة عددًا من ركاب أتوبيس، متوقف قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، بحالة من الاعياء الشديد، عقب انتهائهم من زيارة دير العذراء مريم ببياض العرب بمدينة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف بـ7 سيارات نقلت 20 مصابًا بينهم 14 طفلًا، من الأتوبيس إلى مستشفى بني سويف التخصصي، يشكون من حالة من الاعياء وأعراض اشتباه تسمم غذائي، وأفادوا بأنهم تناولوا أطعمة خاصة بهم داخل الدير، وقاموا بالنزول لمياه أحد حمامات السباحة بالدير.

وأكد مصدر بمستشفى بني سويف التخصصي، أن المصابين هم: «جيرا ابراهيم تادروس» ٤٥ سنة، سائق و«كرولس نمر كامل» ٢٨ سنة و«صموئيل كامل ابراهيم» ٢٤ سنة و«ابانوب كامل ابراهيم» ٢١ سنة و«شادي عماد رفعت» ٢١ سنة و«مرنا ماهر عبدالله» ٢١ سنة.

وأصيب 14 طفلًا آخرين، هم: «يوحنا ملاك جرجس» ١٢ سنة و«مهرائيل سميدس صلاح» ١١ سنة و«مارينا ميلاد صلاح» ١١ سنة و«مارينا مايكل عطية» ١٢ سنة «مارسيا هاني ذكي» ١٢ سنة و«جيسكا ميخائيل يونان» ١٢ سنة و«صموئيل ثابت ناجي» ١٢ سنة و«مريم سامي عطية» ١٢ سنة و«كارم ميلاد رمزي» ١٢ سنة و«رنا شنوده إسحاق» ١٢ سنة و«ندا اسحاق نبيه» ١٢ سنة و«يوهنا اميره صلاح» ١١ سنة و«اميرة نمر عزت» ١١ سنة و«نرمين هاني ذكي» ١١ سنة، جميعهم يقيمون قرية «الشروبي» بمركز بني مزار، بمحافظة المنيا.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الطبية اللأزمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

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